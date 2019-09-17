Украинские военные разбирают дома и дачи мирных, чтобы обустроить свои позиции

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-17T16:14:32+03:00

Киевские боевики не заморачиваются с поставками стройматериалов на позиции – они просто разбирают чужие дома

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Украинские военные продолжают бесчинствовать не только в поселках ДНР, но и в тех населенных пунктах, которые находятся под их «защитой». Мародерство и грабежи давно стали заурядными событиями в тех населенных пунктах, где стоят части украинской армии. Военные запросто грабят «своих» же граждан, настраивая еще больше против себя мирное население. Иногда доведенные до отчаяния местные жители все-таки находят в себе смелость пожаловаться на захысныкив.

Так, недавно, двух украинских солдат задержали за разбор хозяйственных построек на приусадебных участках в Донбассе. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- Уставшие от произвола украинских солдат, мирные жители Авдеевки обращаются с жалобами в правоохранительные органы. Сотрудники военной службы правопорядка задержали двух военнослужащих 92-й бригады ВСУ, причастных к разборке хозяйственных построек на приусадебных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU