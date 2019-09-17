Украинские каратели обстреляли насосную станцию - персонал в укрытии

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-17T13:48:52+03:00

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Украинские военные обстреляли Васильевскую насосную станцию под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 09:22 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая в направлении села Васильевка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема южнодонбасского водопровода. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент обстрел продолжается. Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины.

Васильевская насосная станция — один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, она обеспечивает водой жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно попадает под обстрел украинских силовиков. 15 сентября персонал также был вынужден спрятаться в убежище из-за обстрела ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU