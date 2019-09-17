2019-09-17T12:05:11+03:00
Политика

Сегодня утром украинская армия обстреляла Александровку

Огонь по поселку велся из гранатометов и БМП
Ольга ГОРДО
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Украина обстреляла Александровку. Фото: odnarodyna.orgУкраина обстреляла Александровку. Фото: odnarodyna.org
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Сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Александровка, что на западе Донецка, и селу Васильевка, что к северу от Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В период с 06.00 до 08.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: поселок Александровка и село Васильевка, – сказано в сообщении.

В представительстве добавили, что украинские военные при обстрелах произвели 30 выстрелов из БМП-2 и БМП-1, а также один выстрел из гранатомета. Кроме того, применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметра. Общее число выпущенных мин – 15 единиц.

Информация о жертвах и повреждениях уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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