Армия Киева заминировала дорогу, ведущую к участку разведения сил в Петровском

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-17T11:45:16+03:00

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Украинские силовики установили противотанковые мины на дороге, ведущей к участку разведения сил в селе Петровское, что к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Нашей разведкой обнаружено <…> десять противотанковых мин (ТМ-62), установленных вооруженными формированиями Украины на дороге между селами Богдановка и Викторовка, в районе села Петровское», – сказано в сообщении.

Отметим, что это уже второе сообщение в этом месяце о минировании территории в районе разведения сил и средств. 11 сентября украинские боевики заминировали территорию, которая находится в 150 метрах от участка разведения сил и средств в селе Петровское к югу от Донецка.

Напомним, что, согласно решению контактной группы, село Петровское входит в перечень пилотных участков разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон здесь были разведены еще в октябре 2016-го. Однако впоследствии там вновь были замечены вооруженные силы Украины. Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести из зоны отвода войска.

ИСТОЧНИК KP.RU