2019-09-17T11:45:16+03:00
Политика

Армия Киева заминировала дорогу, ведущую к участку разведения сил в Петровском

Украинские силовики делают все, чтобы разведение сил не состоялось
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Украина минирует дороги к участкам разведения сил. Фото: https://glavcom.uaУкраина минирует дороги к участкам разведения сил. Фото: https://glavcom.ua
Изменить размер текста:

Украинские силовики установили противотанковые мины на дороге, ведущей к участку разведения сил в селе Петровское, что к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Нашей разведкой обнаружено <…> десять противотанковых мин (ТМ-62), установленных вооруженными формированиями Украины на дороге между селами Богдановка и Викторовка, в районе села Петровское», – сказано в сообщении.

Отметим, что это уже второе сообщение в этом месяце о минировании территории в районе разведения сил и средств. 11 сентября украинские боевики заминировали территорию, которая находится в 150 метрах от участка разведения сил и средств в селе Петровское к югу от Донецка.

Напомним, что, согласно решению контактной группы, село Петровское входит в перечень пилотных участков разведения сил и средств в Донбассе. Подразделения конфликтующих сторон здесь были разведены еще в октябре 2016-го. Однако впоследствии там вновь были замечены вооруженные силы Украины. Донецк требует от Киева восстановить паритет и вывести из зоны отвода войска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24