Украинская армия обстреляла Голубовское, Долгое, Калиново

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-17T08:55:31+03:00

Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР из минометов

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За минувшие сутки украинские военные четыре раза нарушили режим тишины, обстреляв территорию ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Долгое, Нижнее Лозовое и Калиново. Огонь велся из минометов калибра 82 миллиметров и 120 миллиметров, противотанкового ракетного комплекса, также использовалось вооружение БМП-1.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU