Погода на день в Луганске: 17 сентября ожидается переменная облачность, временами дождь, до +25

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-17T07:50:56+03:00

Синоптики прогнозируют 17 сентября в ЛНР до 25 градусов тепла, местами дождь

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Температура воздуха в ЛНР 17 сентября будет колебаться от +8 градусов ночью до + 25 градусов днем, местами пройдет дождь. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 16 сентября до 21.00 17 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами дождь, ветер западный 7-12 метров в секунду, утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13, днем 20-25 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается +11-13 градусов ночью и 22-24 градусов днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

ИСТОЧНИК KP.RU