2019-09-16T22:20:17+03:00
Спорт

В Донецке пройдет Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Захарченко

На ринге сойдутся сильнейшие спортсмены из Нагорного Карабаха, республик Донбасса, Южной Осетии, Абхазии, России и Крыма
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке пройдет Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Захарченко. Фото: ВКонтакте/ДонецкВ Донецке пройдет Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Захарченко. Фото: ВКонтакте/Донецк
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Международный турнир по боксу, посвященный памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко, пройдет с 28 по 30 сентября на базе Дворца спорта «Спартак» в Донецке. Об этом сообщил президент Федерации бокса ДНР Александр Ткаченко.

- Свое участие в соревнованиях уже подтвердили спортсмены из Нагорного Карабаха, ЛНР, ДНР, Южной Осетии, Абхазии, России и Республики Крым. Всего в турнире ожидается участие более 60 человек - довольно сильных спортсменов, поэтому нашим ребятам придется серьезно постараться, чтобы отстоять честь донецкого бокса, - рассказал он.

Ткаченко пригласил жителей и гостей Республики посмотреть захватывающие бои. ДНР на соревнованиях представят лучшие боксеры, которые ежегодно отстаивают честь Республики на боксерском ринге в различных международных турнирах.

- Наши ребята готовы и осознают всю важность проведения такого масштабного турнира, который имеет большое значение и посвящен памяти первого Главы ДНР и всем жертвам войны в Донбассе, - добавил заместитель директора Республиканской школы по боксу, тренер Павел Найденов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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