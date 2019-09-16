2019-09-16T18:47:07+03:00
Общество

17 августа в Луганске ожидается усиление ветра

Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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17 августа в Луганске ожидается усиление ветра . Фото: ВКонтакте17 августа в Луганске ожидается усиление ветра . Фото: ВКонтакте
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Усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается местами по территории Луганской Народной Республики 17 августа. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Утром, днем 17 сентября в Луганске и по территории ЛНР ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

Напомним, что штормовое предупреждение объявляется при порывах ветра свыше 14 метров в секунду.

По предварительному прогнозу, 17 сентября в ЛНР будет облачно с прояснениями, днем местами пройдет слабый дождь. Температура воздуха ночью 5-10, днем 17-22 градуса выше нуля.

18 сентября - облачно с прояснениями, местами слабый кратковременный дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду; температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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