Погода в Донецке на неделю: ожидаются первые осенние дожди
В Донецк, наконец-то, пришла осень. Кроме красочных фотографий в социальных сетях об этом начала напоминать погода.
На этой неделе в Донецке днем пройдут первые осенние дожди. Но они будут не сильными и быстро закончатся. Также ночью уже будет значительно холоднее. Температура воздуха может опуститься аж до пяти градусов тепла. Об этом сегодня рассказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.
— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе в отдельные дни будут кратковременные дожди; основной температурный фон: ночью плюс 5 – 10 градусов по Цельсию, а днем плюс 13 – 18 градусов по Цельсию, — говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что обещанные осадки пойдут во вторник и среду. А на выходных с дождями даже может начаться гроза. Так что стоит достать спрятанные за лето зонтики и носить их с собой. Чтобы не намокнуть во время очередного неожиданного дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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