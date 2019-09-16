2019-09-16T19:22:54+03:00
Общество

Погода в Донецке на неделю: ожидаются первые осенние дожди

Температура воздуха ночью опустится до пяти градусов тепла
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 17 сентября максимальная температура воздуха была 30 градусов, а минимальная – минус один градус. Фото: panteleymonovka.comЗа последние 130 лет 17 сентября максимальная температура воздуха была 30 градусов, а минимальная – минус один градус. Фото: panteleymonovka.com
Изменить размер текста:

В Донецк, наконец-то, пришла осень. Кроме красочных фотографий в социальных сетях об этом начала напоминать погода.

На этой неделе в Донецке днем пройдут первые осенние дожди. Но они будут не сильными и быстро закончатся. Также ночью уже будет значительно холоднее. Температура воздуха может опуститься аж до пяти градусов тепла. Об этом сегодня рассказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе в отдельные дни будут кратковременные дожди; основной температурный фон: ночью плюс 5 – 10 градусов по Цельсию, а днем плюс 13 – 18 градусов по Цельсию, — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что обещанные осадки пойдут во вторник и среду. А на выходных с дождями даже может начаться гроза. Так что стоит достать спрятанные за лето зонтики и носить их с собой. Чтобы не намокнуть во время очередного неожиданного дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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