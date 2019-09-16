Экстренное заявление народной милиции: Обстрел поселка шахты Абакумова привел к пожару

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-16T17:05:53+03:00

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Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в преддверии запланированной на 18 сентября встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В 13.30 – боевики из 28-й бригады Марченко открыли огонь из стрелкового оружия с применением зажигательных боеприпасов по району посёлка шахты имени Абакумова, - рассказали в оборонном ведомстве.

В результате обстрела произошло возгорание поля. Прибывший на место пожарный расчёт МЧС совместно с военнослужащими НМ приступил к локализации пламени с целью недопущения его распространяя на объекты гражданской инфраструктуры.

- Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ дать жёсткую оценку действиям ВФУ и добиться от них полного выполнения действующих договоренностей по соблюдению режима прекращения огня, - подчеркнули в Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU