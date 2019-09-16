2019-09-16T17:05:53+03:00
Политика

Экстренное заявление народной милиции: Обстрел поселка шахты Абакумова привел к пожару

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Обстрел поселка шахты Абакумова привел к пожару. Фото: politeka.netОбстрел поселка шахты Абакумова привел к пожару. Фото: politeka.net
Изменить размер текста:

Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в преддверии запланированной на 18 сентября встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В 13.30 – боевики из 28-й бригады Марченко открыли огонь из стрелкового оружия с применением зажигательных боеприпасов по району посёлка шахты имени Абакумова, - рассказали в оборонном ведомстве.

В результате обстрела произошло возгорание поля. Прибывший на место пожарный расчёт МЧС совместно с военнослужащими НМ приступил к локализации пламени с целью недопущения его распространяя на объекты гражданской инфраструктуры.

- Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ дать жёсткую оценку действиям ВФУ и добиться от них полного выполнения действующих договоренностей по соблюдению режима прекращения огня, - подчеркнули в Народной милиции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие продукты в ЛНР дешевле, чем в Украине
В Енакиево во время потасовки хулиган взорвал гранату
В Украине попались пятеро военнослужащих в состоянии наркотического опьянения
Как запустить новую услугу «Феникса» «Telegram - Вам звонили»
Донецкие шпажисты заняли первое место на соревнованиях в Луганске
Дейнего: Глава МИД Украины подменяет «формулу Штайнмайера» отсебятиной
Украинские военные обстреляли 10 городов и сел ДНР
На пожаре в Макеевке пострадали пять человек
Пушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции
Бракованная ракетная установка стала причиной травм у четырех украинских военных
Напоролись на свои мины: двое украинских силовиков погибли, еще трое ранены
Погода в Донецке на день: 16 сентября в городе ожидается ясный погожий день, до + 24
Пушилин: политическая элита Киева не знает, чего хочет
Украинские боевики из минометов ударили по району Васильевской насосной станции
Никонорова: У Киева массовая амнезия по поводу Минских соглашений
Подорвались на своих же снарядах: два 200-ых в рядах украинских боевиков
Сбиты два украинских беспилотника под Коминтерново и Яковлевкой
Как прифронтовой город день рождения отмечал: Ясиноватой исполнилось 147 лет
Незвестный снайпер ДНР косит украинских офицеров из элитных подразделений ВСУ
Курт Волкер: Контроль над ДНР и ЛНР должны передадать Киеву
"Перемирие от слова - перемрут все": Опять украинские снаряды падают на аэропорт, Трудовские, Зайцево, Саханку
Украинские снаряды накрыли север Горловки