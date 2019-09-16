В Енакиево во время потасовки хулиган взорвал гранату
В одном из районов Енакиево возле небольшого магазина произошла перепалка местных хулиганов, в ходе которой один из них взорвал гранату. По горячим следам полиция поймала виновников происшествия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.
— В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из районов города произошел взрыв. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли осколки корпуса гранаты, — говорится в сообщении.
По горячим следам полиция вышла на 22-летнего местного жителя. Вечером он возвращался домой в нетрезвом виде. По дороге он встретил компанию мужчин и вступил с ними в перепалку. Когда все аргументы закончились, парень достал гранату, дернул за чеку и бросил в своих оппонентов.
В результате взрыва герой истории не пострадал, но двое мужчин, которые находились рядом, получили осколочные ранения. Их госпитализировали в местную больницу.
— По данному факту следственным отделом Енакиевского городского отдела МВД ДНР возбуждены уголовные дела, санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, — добавили в пресс-службе.
Добавим, что вчера вечером похожий инцидент произошел в Донецке. В Кировском районе на улице Пинтера, 42 возле магазина «Жемчужина» неизвестные взорвали гранату.
По словам очевидцев, никто не пострадал. Виновников также уже задержали и отправили в местное отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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