В Украине попались пятеро военнослужащих в состоянии наркотического опьянения
Комиссия оперативно-тактической группировки «Север» задержала пять военнослужащих одной из бригад ВФУ, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он отметил, что оборонное ведомство продолжает получать информацию о низком уровне морально-психологического состояния киевских силовиков в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил».
- Так, по данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в ходе исполнения обязанностей военной службы в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады работает комиссия штаба ОТГ «Север», - рассказал офицер пресс-службы.
В ходе работы комиссии были задержаны пять военнослужащих девятого батальона 59-й бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU