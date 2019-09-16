СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-16T14:16:28+03:00

В Украине попались пятеро военнослужащих в состоянии наркотического опьянения. Фото: tsargrad.tv

Их на линии соприкосновения выявила комиссия оперативно-тактической группировки «Север»

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Комиссия оперативно-тактической группировки «Север» задержала пять военнослужащих одной из бригад ВФУ, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что оборонное ведомство продолжает получать информацию о низком уровне морально-психологического состояния киевских силовиков в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил».

- Так, по данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в ходе исполнения обязанностей военной службы в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады работает комиссия штаба ОТГ «Север», - рассказал офицер пресс-службы.

В ходе работы комиссии были задержаны пять военнослужащих девятого батальона 59-й бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU