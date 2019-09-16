Донецкие шпажисты заняли первое место на соревнованиях в Луганске

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-16T12:05:00+03:00

Через несколько дней они выступят на турнире по фехтованию «Донская осень» в Ростове-на-Дону

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14 и 15 сентября на базе недавно открытого специализированного фехтовального зала в Луганске прошло Первенство Луганской Народной Республики по фехтованию среди спортсменов до 15-ти лет. В соревнованиях приняли более 70 спортсменов из всех спортивных школ ЛНР, культивирующих фехтование и современное пятиборье, и сборная ДНР, сформированная из спортсменов Донецкой Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Программа соревнований состояла из 4 видов программы: шпага юноши, шпага девушки, рапира юноши, рапира девушки; и в двух дисциплинах – личные соревнования и командный турнир. Донецкие фехтовальщики приняли участие только в одном виде программы – шпага юноши, - рассказали в Минспорта.

В составе делегации юношей-шпажистов ДНР были как ведущие спортсмены Республики в этой возрастной категории, так и спортсмены резерва сборной, всего пять спортсменов.

Командные соревнования выдались традиционно напряженными. И, хотя тренеры сборной ДНР были уверены в победе своих воспитанников, в полуфинале сборная Республики не без труда одолела команду КДЮСШ №2 Луганска, а финал командных соревнований выдался очень напряжёнными для тренеров обеих команд – СДЮШОР современного пятиборья ЛНР и сборной ДНР.

В итоге донецкие шпажисты завоевали 6 медалей: 1 место лично Кирилл Андриенко, 2 место лично Денис Латынцев и 1 место в командных соревнованиях сборная ДНР.

Эти соревнования явились прекрасным этапом подготовки и донецких, и луганских фехтовальщиков, которые буквально через несколько дней примут участие в традиционном турнире по фехтованию среди школьников «Донская осень» в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU