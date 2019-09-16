2019-09-16T12:05:00+03:00
Спорт

Донецкие шпажисты заняли первое место на соревнованиях в Луганске

Через несколько дней они выступят на турнире по фехтованию «Донская осень» в Ростове-на-Дону
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Донецкие шпажисты заняли первое место на соревнованиях в Луганске. Фото: Минспорта ДНРДонецкие шпажисты заняли первое место на соревнованиях в Луганске. Фото: Минспорта ДНР
Изменить размер текста:

14 и 15 сентября на базе недавно открытого специализированного фехтовального зала в Луганске прошло Первенство Луганской Народной Республики по фехтованию среди спортсменов до 15-ти лет. В соревнованиях приняли более 70 спортсменов из всех спортивных школ ЛНР, культивирующих фехтование и современное пятиборье, и сборная ДНР, сформированная из спортсменов Донецкой Республиканской комплексной детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Программа соревнований состояла из 4 видов программы: шпага юноши, шпага девушки, рапира юноши, рапира девушки; и в двух дисциплинах – личные соревнования и командный турнир. Донецкие фехтовальщики приняли участие только в одном виде программы – шпага юноши, - рассказали в Минспорта.

В составе делегации юношей-шпажистов ДНР были как ведущие спортсмены Республики в этой возрастной категории, так и спортсмены резерва сборной, всего пять спортсменов.

Командные соревнования выдались традиционно напряженными. И, хотя тренеры сборной ДНР были уверены в победе своих воспитанников, в полуфинале сборная Республики не без труда одолела команду КДЮСШ №2 Луганска, а финал командных соревнований выдался очень напряжёнными для тренеров обеих команд – СДЮШОР современного пятиборья ЛНР и сборной ДНР.

В итоге донецкие шпажисты завоевали 6 медалей: 1 место лично Кирилл Андриенко, 2 место лично Денис Латынцев и 1 место в командных соревнованиях сборная ДНР.

Эти соревнования явились прекрасным этапом подготовки и донецких, и луганских фехтовальщиков, которые буквально через несколько дней примут участие в традиционном турнире по фехтованию среди школьников «Донская осень» в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как запустить новую услугу «Феникса» «Telegram - Вам звонили»
Дейнего: Глава МИД Украины подменяет «формулу Штайнмайера» отсебятиной
Украинские военные обстреляли 10 городов и сел ДНР
На пожаре в Макеевке пострадали пять человек
Пушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции
Бракованная ракетная установка стала причиной травм у четырех украинских военных
Напоролись на свои мины: двое украинских силовиков погибли, еще трое ранены
Погода в Донецке на день: 16 сентября в городе ожидается ясный погожий день, до + 24
Пушилин: политическая элита Киева не знает, чего хочет
Украинские боевики из минометов ударили по району Васильевской насосной станции
Никонорова: У Киева массовая амнезия по поводу Минских соглашений
Подорвались на своих же снарядах: два 200-ых в рядах украинских боевиков
Сбиты два украинских беспилотника под Коминтерново и Яковлевкой
Как прифронтовой город день рождения отмечал: Ясиноватой исполнилось 147 лет
Незвестный снайпер ДНР косит украинских офицеров из элитных подразделений ВСУ
Курт Волкер: Контроль над ДНР и ЛНР должны передадать Киеву
"Перемирие от слова - перемрут все": Опять украинские снаряды падают на аэропорт, Трудовские, Зайцево, Саханку
Украинские снаряды накрыли север Горловки