Дейнего: Глава МИД Украины подменяет «формулу Штайнмайера» отсебятиной

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-16T11:32:13+03:00

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На фоне заявлений ряда украинских официальных лиц, среди которых, в том числе и представитель Украины на минских переговорах Леонид Кучма, об отказе выполнять ключевые положения Минских соглашений, вызывает недоумение высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко, заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

- Не говоря уже о том, что господин министр только что возвратился из Берлина со встречи политических советников глав стран «нормандской четверки», где ему четко обозначили ближайшие необходимые шаги, - сообщил Дейнего. - Минские соглашения абсолютно однозначно ставят задачи по политическому урегулированию конфликта. Это, прежде всего, особый статус, который должен иметь постоянный характер, закрепленный в Конституции. Это законодательный запрет преследования и наказания лиц в связи с конфликтом в Донбассе. И «формула Штайнмайера» как компромиссный механизм практической реализации этих норм. С этого нужно Украине начинать. И никакие трактовки или рассуждения здесь неуместны. Однако господин Пристайко позволяет себе рассуждать о возможном «добавлении компонентов». Добавление к Комплексу мер, выполнение которого Украина саботирует более четырех лет.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что Украина должна сохранять последовательную и безальтернативную приверженность Минским соглашениям, только так можно восстановить мир в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU