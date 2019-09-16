2019-09-16T11:32:13+03:00
Политика

Дейнего: Глава МИД Украины подменяет «формулу Штайнмайера» отсебятиной

Министр иностранных дел ЛНР сделал заявление по поводу отказа Киева выполнять ключевые положения Минских соглашений
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Дейнего: Почему глава МИД Украины подменяет «формула Штайнмайера» отсебятиной. Фото: lutugino.suДейнего: Почему глава МИД Украины подменяет «формула Штайнмайера» отсебятиной. Фото: lutugino.su
Изменить размер текста:

На фоне заявлений ряда украинских официальных лиц, среди которых, в том числе и представитель Украины на минских переговорах Леонид Кучма, об отказе выполнять ключевые положения Минских соглашений, вызывает недоумение высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко, заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

- Не говоря уже о том, что господин министр только что возвратился из Берлина со встречи политических советников глав стран «нормандской четверки», где ему четко обозначили ближайшие необходимые шаги, - сообщил Дейнего. - Минские соглашения абсолютно однозначно ставят задачи по политическому урегулированию конфликта. Это, прежде всего, особый статус, который должен иметь постоянный характер, закрепленный в Конституции. Это законодательный запрет преследования и наказания лиц в связи с конфликтом в Донбассе. И «формула Штайнмайера» как компромиссный механизм практической реализации этих норм. С этого нужно Украине начинать. И никакие трактовки или рассуждения здесь неуместны. Однако господин Пристайко позволяет себе рассуждать о возможном «добавлении компонентов». Добавление к Комплексу мер, выполнение которого Украина саботирует более четырех лет.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что Украина должна сохранять последовательную и безальтернативную приверженность Минским соглашениям, только так можно восстановить мир в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как запустить новую услугу «Феникса» «Telegram - Вам звонили»
Донецкие шпажисты заняли первое место на соревнованиях в Луганске
Украинские военные обстреляли 10 городов и сел ДНР
На пожаре в Макеевке пострадали пять человек
Пушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции
Бракованная ракетная установка стала причиной травм у четырех украинских военных
Напоролись на свои мины: двое украинских силовиков погибли, еще трое ранены
Погода в Донецке на день: 16 сентября в городе ожидается ясный погожий день, до + 24
Пушилин: политическая элита Киева не знает, чего хочет
Украинские боевики из минометов ударили по району Васильевской насосной станции
Никонорова: У Киева массовая амнезия по поводу Минских соглашений
Подорвались на своих же снарядах: два 200-ых в рядах украинских боевиков
Сбиты два украинских беспилотника под Коминтерново и Яковлевкой
Как прифронтовой город день рождения отмечал: Ясиноватой исполнилось 147 лет
Незвестный снайпер ДНР косит украинских офицеров из элитных подразделений ВСУ
Курт Волкер: Контроль над ДНР и ЛНР должны передадать Киеву
"Перемирие от слова - перемрут все": Опять украинские снаряды падают на аэропорт, Трудовские, Зайцево, Саханку
Украинские снаряды накрыли север Горловки