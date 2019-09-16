2019-09-16T10:39:07+03:00
Политика

Украинские военные обстреляли 10 городов и сел ДНР

Об этом заявили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные обстреляли 10 городов и сел ДНР. Фото: prm.uaУкраинские военные обстреляли 10 городов и сел ДНР. Фото: prm.ua
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по Республике больше семидесяти боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное, Васильевка, Спартак, Донецк (терминал ДАП, поселок шахты «Трудовская»), Белая Каменка, Петровское, Новая Марьевка, Новоласпа и Саханка, - рассказал Якубов.

Украинские военные применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские силовики выпустили по ДНР больше 30 боеприпасов. Наиболее резонансный обстрел - Васильевской насосной станции - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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