2019-09-16T10:04:57+03:00
Политика

Пушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции

Основание тому - нежелание Киева следовать «Минску»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции. Фото: news-front.infoПушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции. Фото: news-front.info
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Заявление нового министра иностранных дел Украины о том, что Киев не намерен вносить изменения в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, не стали для ДНР неожиданностью. Собственно, как и пораженческие откровения Кучмы, с которыми он выступил на шестом году игнорирования Минских соглашений, заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Говоря все эти годы о полной приверженности «Минску», украинские политики пытаются всячески избежать ответственности за невыполнение своих обязательств. Пункты о предоставлении особого статуса и о недопущении преследования лиц, причастных к событиям в Донбассе, закреплены в Комплексе мер, в поддержку которых Совет Безопасности ООН принял резолюцию, обязательную к исполнению. Об изменениях и корректировках текста Минских соглашений не может быть и речи, - прокомментировал Пушилин. - Если исходить из принципа непредвзятости мирового сообщества, гарантов Минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договоренностей, неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами уже должны применяться санкции, по крайней мере со стороны Германии и Франции!

ИСТОЧНИК KP.RU

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