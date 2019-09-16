На пожаре в Макеевке пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-16T10:15:45+03:00

Почти всем пострадавшим на пожаре было меньше 30 лет. Фото: nevnov.ru

Двух из них госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести

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Сегодня, 16 сентября, в Макеевке на улице Ольховская пожарные тушили огонь в двухэтажном доме, где находится частная баня. В происшествии пострадали пять человек. Об этом сообщили в оперативной ежедневной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

Только двум пострадавшим понадобилась госпитализация. По выдвижной лестнице со второго этажа горящего здания спасатели вывели парня и девушку, которым около 20-ти лет. Их отправили в ближайшую местную больницу с отравлением средней тяжести.

Похоже, что молодые люди слишком долго пробыли в задымленной зоне. В результате чего они надышались токсичным дымом. Это и стало причиной их плохого самочувствия.

— Пожаром уничтожено: кровля и перекрытие на площади 90 метров квадратных, 5 оконных, 3 дверных блоков, мебель и вещи на площади 75 метров квадратных … От МЧС ДНР привлекалось: оперативный дежурный отряд, 6 единиц техники и 23 человека личного состава, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что пока неизвестно, по какой причине начался пожар. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU