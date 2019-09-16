Бракованная ракетная установка стала причиной травм у четырех украинских военных

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-16T09:02:10+03:00

Все некачественные установки вернули в конструкторское бюро

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Четверо украинских военнослужащих ранены из-за поставок в зону проведения так называемой «Операции объединенных сил» некачественного вооружения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В 10-м батальоне 59-й бригады ВФУ четверо военнослужащих на передовых позициях получили ранения в результате разрыва ствола противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П», - рассказал офицер пресс-службы.

Командование бригады создало комиссию, в состав которой вошли, в том числе специалисты завода-изготовителя.

- При проведении расследования был выявлен заводской брак ракетного комплекса. В связи с этим шесть комплексов, поставленных в соединение, были возвращены в конструкторское бюро «Луч», - добавил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU