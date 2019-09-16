2019-09-16T08:03:19+03:00
Политика

Напоролись на свои мины: двое украинских силовиков погибли, еще трое ранены

Украинская сторона продолжает нести небоевые потери
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Напоролись на свои мины: двое украинских силовиков погибли, еще трое ранены. Фото: Минобороны УкраиныНапоролись на свои мины: двое украинских силовиков погибли, еще трое ранены. Фото: Минобороны Украины
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Двое украинских военных погибли, еще трое получили тяжелые ранения в результате подрыва на минах, установленных инженерно-саперным взводом бригады ВФУ в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил». Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что, несмотря на меры, принимаемые командованием ВФУ по наведению порядка в подчиненных подразделениях, украинская сторона продолжает нести небоевые потери личного состава. В последнее время наибольшее количество таких потерь происходит из-за подрывов украинских боевиков на своих же минах.

- По данным нашего источника, группа украинских военнослужащих в составе пяти человек из восьмого полка специального назначения передвигалась в районе населенного пункта Новотошковское, предположительно для ведения разведывательно-диверсионных действий. Не имея уточненных карт минных полей, «горе-спецназовцы» подорвались на минах, установленных инженерно-саперным взводом 14-й бригады. В результате подрыва двое военнослужащих полка скончались на месте, трое в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь Северодонецка, - рассказал Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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