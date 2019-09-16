2019-09-16T07:13:16+03:00
Политика

Пушилин: политическая элита Киева не знает, чего хочет

И ничего не делает для урегулирования конфликта в Донбассе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: политическая элита Киева не знает, чего хочет. Фото: news-front.infoПушилин: политическая элита Киева не знает, чего хочет. Фото: news-front.info
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Руководство Украины придерживается неконструктивной риторики относительно Минских соглашений, заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее полномочный представитель Украины на переговорах Контактной группы Леонид Кучма сообщил, что Зеленский не собирается предоставлять Донбассу особый статус и не согласится на массовую амнистию участников конфликта.

- Риторика украинских политиков, в том числе официальных лиц, не меняется и скорее всего не изменится. Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются. Однако Киев продолжает игнорировать достигнутые договоренности и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе, - прокомментировал Денис Пушилин.

Глава Республики подчеркнул, что у новой политической элиты в Киеве по-прежнему нет четко сформированного внешне- и внутриполитического курса.

- Об этом свидетельствует и огромное количество разноплановых заявлений, начиная от обещаний упростить процедуру получения выплат пенсионерами и заканчивая разработкой дорожной карты с четкими сроками ее выполнения. Теперь заявление о том, что формула Штайнмайера - это утопия. Ответ прост - выполнение Минска не в интересах Киева, - подчеркнул он.

По словам Пушилина, ДНР в отличие от Украины будет и впредь придерживаться своих принципиальных позиций, и выступать за выполнение Минска в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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