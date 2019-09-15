Украинские боевики из минометов ударили по району Васильевской насосной станции
Гражданские объекты продолжают быть излюбленными мишенями украинских боевиков. Сегодня вечером украинские вооруженные формирования нанесли минометный удар по району Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 17:50 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая и Каменка в направлении села Васильевка с применением минометов калибром 82 мм, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, — говорится в сообщении.
Уточняется, что персонал станции был вынужден перейти в укрытие. На данный момент обстрел продолжается.
До этого подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 31 боеприпас.
ИСТОЧНИК KP.RU