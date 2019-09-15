Украинские боевики из минометов ударили по району Васильевской насосной станции

15 Сент. 21:24 2019-09-15T21:24:52+03:00

Украинские боевики чаще всего лупят по школам, детским садам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Фото: gogetnews.info

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Гражданские объекты продолжают быть излюбленными мишенями украинских боевиков. Сегодня вечером украинские вооруженные формирования нанесли минометный удар по району Васильевской насосной станции под Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 17:50 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая и Каменка в направлении села Васильевка с применением минометов калибром 82 мм, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что персонал станции был вынужден перейти в укрытие. На данный момент обстрел продолжается.

До этого подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 31 боеприпас.

ИСТОЧНИК KP.RU