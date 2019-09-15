2019-09-15T20:09:38+03:00
Политика

Никонорова: У Киева массовая амнезия по поводу Минских соглашений

В ДНР призвали украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей и отказу от провокационных вбросов в медиапространстве
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Заявления Киева свидетельствуют о намеренном саботаже мирного урегулирования. Фото: ДАНЗаявления Киева свидетельствуют о намеренном саботаже мирного урегулирования. Фото: ДАН
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Заявления украинских политиков об отказе предоставлять Донбассу особый статус свидетельствуют о намеренном саботаже Киевом процесса мирного урегулирования.

- Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель Минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить. Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны, – это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта, — заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на минских переговорах Наталья Никонорова.

Никонорова добавила, что представленные украинской стороной аргументы вызывают сомнения в том, насколько точно и адекватно руководство Киева воспринимает представленный в Комплексе мер текст, четко предусматривающий необходимость проведения амнистии и недопущения преследования участников событий на Донбассе, предоставления особого статуса Донбассу и закрепления его в конституции. Глава МИД порекомендовала «освежить свои познания в русском языке, на который они ссылаются».

- Хотя, если у украинских чиновников в приливе патриотической любви к «мове» нет желания читать тексты на русском, текст Комплекса мер можно найти и в переводе на иностранные языки. Но главное для полноценного восприятия — максимально внимательно изучить одобренный Советом Безопасности ООН документ и все фразы в нем прочитать до конца, в особенности те из них, где четко прописано, с учетом каких особенностей и каких территорий должна пройти конституционная реформа по децентрализации страны, — подчеркнула руководитель дипведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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