2019-09-15T18:13:36+03:00
Политика

Подорвались на своих же снарядах: два 200-ых в рядах украинских боевиков

Боеприпасы находились в земле
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Часто украинские боевики подрываются на своих же снарядах. Фото: informator.pressЧасто украинские боевики подрываются на своих же снарядах. Фото: informator.press
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Двое военнослужащих из 28-й бригады армии Киева, занимающей позиции в Донбассе на донецком направлении, погибли в результате детонации взрывного устройства. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Ушедшие из зоны «ООС» в связи с плановой заменой преступники продолжают удивлять «сюрпризами» военнослужащих, прибывших им на замену. Одна из таких находок оказалась последней для боевиков 28-й бригады, которые обнаружили боеприпасы в земле. В результате детонации неустановленного взрывного устройства двое военнослужащих погибли, — заявил замначальника УНМ.

Согласно данным разведки, которые привел Басурин, командир 28-й бригады Максим Марченко только за прошедшие сутки доложил командующему оперативно-тактической группировки «Восток» о небоевых потерях шести человек, понесенных в ходе дооборудования позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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