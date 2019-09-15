Подорвались на своих же снарядах: два 200-ых в рядах украинских боевиков
Двое военнослужащих из 28-й бригады армии Киева, занимающей позиции в Донбассе на донецком направлении, погибли в результате детонации взрывного устройства. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Ушедшие из зоны «ООС» в связи с плановой заменой преступники продолжают удивлять «сюрпризами» военнослужащих, прибывших им на замену. Одна из таких находок оказалась последней для боевиков 28-й бригады, которые обнаружили боеприпасы в земле. В результате детонации неустановленного взрывного устройства двое военнослужащих погибли, — заявил замначальника УНМ.
Согласно данным разведки, которые привел Басурин, командир 28-й бригады Максим Марченко только за прошедшие сутки доложил командующему оперативно-тактической группировки «Восток» о небоевых потерях шести человек, понесенных в ходе дооборудования позиций.
ИСТОЧНИК KP.RU