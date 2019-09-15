2019-09-15T17:53:11+03:00
Политика

Сбиты два украинских беспилотника под Коминтерново и Яковлевкой

С помощью них Украина корректировала минометный огонь по мирным селам
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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С помощью таких штук можно корректировать огонь и вести обстрел. Фото: rusnext.ruС помощью таких штук можно корректировать огонь и вести обстрел. Фото: rusnext.ru
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Военнослужащие Управления Народной милиции ДНР сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в районах села Коминтерново на юге Республики и села Яковлевка под Ясиноватой. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель начальника УНМ Республики Эдуард Басурин.

- Благодаря профессиональным действиям наших защитников, за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата типа «Мэвик», которые использовал для корректировки минометного огня в районах сел Коминтерново и Яковлевка, — сказал Басурин.

При этом танки, буксируемые и самоходные гаубицы армии Киева выявлены разведкой ДНР вблизи линии соприкосновения в районах активного использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на юге Донбасса.

- УНМ по-прежнему фиксирует работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы из составов 20-го и 305-го отдельных батальонов РЭБ армии Киева в районах населенных пунктов на всех трех направлениях — горловском, донецком и мариупольском (южном). Как сообщалось ранее, средства РЭБ используются украинскими войсками для препятствования работе миссии ОБСЕ и сокрытия военной техники, размещенной вблизи фронта в нарушение Минских соглашений, - сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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