Как прифронтовой город день рождения отмечал: Ясиноватой исполнилось 147 лет

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-15T16:53:10+03:00

В городе прошел карнавал и мотошоу, а также угощали бесплатным мороженным

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Праздничные мероприятия прошли сегодня в прифронтовой Ясиноватой по случаю 147-летия со дня основания города.

- Ясиноватая отмечает свой 147-й день рождения. В этом году администрация города подготовила масштабную развлекательную программу для горожан и гостей города, где каждый найдет занятие по душе, — рассказали в ОД "Донецкая Республика".

Уже традиционно по центральной улице города прошло масштабное карнавальное шествие «Ясиноватая – город с русской душой». Открыл его духовой оркестр Донецкого высшего общевойскового командного училища, за ними последовала колонна мотоклуба «Степные псы». Праздничное шествие общественности возглавил замглавы городской администрации Александр Пеняев, вместе с ним в мероприятии приняли участие трудовые и творческие коллективы Ясиноватой.

Удивляет стойкость людей, вынужденных жить на передовой и при этом не теряющих мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU