Как прифронтовой город день рождения отмечал: Ясиноватой исполнилось 147 лет
Праздничные мероприятия прошли сегодня в прифронтовой Ясиноватой по случаю 147-летия со дня основания города.
- Ясиноватая отмечает свой 147-й день рождения. В этом году администрация города подготовила масштабную развлекательную программу для горожан и гостей города, где каждый найдет занятие по душе, — рассказали в ОД "Донецкая Республика".
Уже традиционно по центральной улице города прошло масштабное карнавальное шествие «Ясиноватая – город с русской душой». Открыл его духовой оркестр Донецкого высшего общевойскового командного училища, за ними последовала колонна мотоклуба «Степные псы». Праздничное шествие общественности возглавил замглавы городской администрации Александр Пеняев, вместе с ним в мероприятии приняли участие трудовые и творческие коллективы Ясиноватой.
Удивляет стойкость людей, вынужденных жить на передовой и при этом не теряющих мужества.
ИСТОЧНИК KP.RU