Незвестный снайпер ДНР косит украинских офицеров из элитных подразделений ВСУ

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-15T15:09:18+03:00

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В Донбассе неизвестный снайпер ведет работу по ликвидации старших офицеров элитных подразделений ВСУ. Именно такие предположения высказывают украинские журналисты, приводя в пример события последних дней. Украинские военкоры отмечают характерный «почерк» стрелка, отличающегося высочайшим профессионализмом и мобильностью. Они делают вывод, что это работа одного и того же специалиста.

Отмечается, что по данным штаба карательной операции Киева в Донбассе, потери ВСУ в Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых боевиков.

Ликвидированным оказался старший офицер отдельного разведывательного батальона. По данным украинских журналистов, убитый боевик — майор 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ 1985 года рождения, уроженец Киева. Уточняется, что в 22:40 его уничтожил точным выстрелом неизвестный снайпер на мариупольском направлении в районе Павлополя.

Кроме того, по сообщениям боевика и бывшего журналиста Джуваги, 11 сентября в 12:54 у Песок под Донецком снайпер ДНР ликвидировал украинского разведчика Аджавенко из Мариуполя, сделав точный выстрел ему в голову.

ИСТОЧНИК KP.RU