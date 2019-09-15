2019-09-15T14:02:32+03:00
Политика

Курт Волкер: Контроль над ДНР и ЛНР должны передадать Киеву

Таково обязательное условие выборов, заявил спецпредставитель США
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Волкер предлагает армии ДНР передать контроль над границей Украине. Фото: ru.slovoidilo.uaВолкер предлагает армии ДНР передать контроль над границей Украине. Фото: ru.slovoidilo.ua
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Интересное заявление сделал на пресс-конференции в рамках ежегодного форума «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Обязательным условием проведения выборов на всей территории Донбасса по украинским законам является «вывод российских войск» из региона, а также передача контроля над ДНР и ЛНР Киеву.

Он отметил, что условия проведения выборов в ДНР и ЛНР, которые он считает неизбежными – это то, что выборы должны быть свободными и честными.

- Свободные выборы могут проходить только в свободной среде. А это означает, что Россия и ее прихвостни не могут контролировать ситуацию на Донбассе на время выборов, — сказал он.

Глава МИД Украины Пристайко, который присутствовал на пресс-конференции, подтвердил, что Украина не даст согласие на выборы на условиях представителей ДНР и ЛНР.

- Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Это предположение можно просто отбросить сразу, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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