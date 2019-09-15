2019-09-15T12:40:28+03:00
Политика

"Перемирие от слова - перемрут все": Опять украинские снаряды падают на аэропорт, Трудовские, Зайцево, Саханку

Только по Доломитному на севере Горловки легло 15 мин
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот такие последствия перемирия в Донбассе. Фото: Русская ВеснаВот такие последствия перемирия в Донбассе. Фото: Русская Весна
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Подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 31 боеприпас. Об этом сегодня сообщает представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 31 единица.

Уточняется, что под огнем ВСУ оказались: столичный аэропорт, район «Вольво-центра», поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка; горловские поселки шахты им. Гагарина, шахты им. Изотова, Гольмовский, Зайцево; прилегающие к Ясиноватой поселок Крутая Балка и село Яковлевка; Докучаевск; села Петровское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

- Слово перемирие у нас поменяло свое исконное значение, - говорит дончанка Марина Красникова. - Мне кажется оно от слова "перемрут", потому что ощущение, будто ждут, пока нас тут всех нас перебьют.

Вооруженные формирования Украины сегодня утром из минометов обстреляли поселок Доломитное на севере Горловки, выпустив 15 мин по мирным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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