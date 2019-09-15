"Ушел летописец нашей истории": Донецк попрощался с известным художником Владимиром Шенделем

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-15T08:18:07+03:00

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Известный донецкий художник Владимир Шендель скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщилив донецком художественном музее «Арт-Донбасс».

- Из жизни ушел народный художник Украины Владимир Степанович Шендель. Как больно терять мастеров такой величины. Он был прекрасным добрым другом нашего музея. Многие люди Донбасса его знали и уважали. Для каждого, кто смог прикоснуться к его творчеству, это невосполнимая утрата, – говорится в сообщении. – Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Владимира Степановича.

- Эта печальная весть настигла меня далеко от дома. Умер прекрасный художник, гордость земли донецкой, летописец нашей истории- народный художник Украины Владимир Степанович Шендель. Таких больше нет... Мудрый, грамотный, не терпящий фальши ПРОФЕССИОНАЛ! – написала на своей странице в соцсети Екатерина Калиниченко, директор АртДонбасса. - Как с ним было легко и интересно. Сколько выставок мы вместе сделали, а сколько планировали... Боль...пустота...остаётся память. Вечная память

Владимир Шендель родился 22 июня 1936 года. Выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Мастер работал в техниках живописи, офорта, акварели, линогравюры, а большую часть творчества посвятил родному Донбассу. Его работы находятся во многих музеях стран СНГ, частных коллекциях стран Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU