2019-09-15T08:04:47+03:00
Общество

Погода в Луганске в воскресенье 15 сентября: солнечно и тепло

Днем луганчан ждет до +23 и без осадков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Воскресенье выдастся без осадков. Фото: Евгении КарпачевойВоскресенье выдастся без осадков. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Температура воздуха в ЛНР 15 сентября будет колебаться от плюс 7 градусов ночью до 23 градусов тепла днем.

- С 21.00 14 сентября до 21.00 15 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские снаряды накрыли север Горловки
"Ушел летописец нашей истории": Донецк попрощался с известным художником Владимиром Шенделем
Погода в Донецке сегодня: воскресенье будет солнечным
В Дзержинске арестовали серийного вора
Ремонт моста в Станице Луганской: ЛНР положила асфальт и строит автобусную остановку
В Горловке разыскивают двоих убийц и одного драчуна
Военная техника ВСУ обнаружена в жилых массивах Донбасса
ОБСЕ недосчиталась в местах хранения 40 единиц техники ВСУ
Глава ДНР: риторика украинских политиков не меняется и скорее всего не изменится
«Убрал на улице мусор, опубликовал фото «до и после» - передал эстафету»: В ДНР стартовал «ЭкоChallenge»
ВСУ целенаправленно разбомбили пять жилых домов в Широкой Балке
Украинские боевики обстреляли ЛНР из гранатометов и БМП
Глава ЛНР обратился к руководству Украины: хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США
Леонид Пасечник - Владимиру Зеленскому: позиция ЛНР и ДНР неизменна
В результате обстрела ВСУ поврежден дом в Коминтерново
Журналисты из Канады, США и Австралии приедут в ЛНР
Украинский подполковник продавал неофашистам Западной Европы оружие из Донбасса
Ошибочно включил насос: электрослесарь шахты в Донбассе угробил 19-летнего коллегу
Будем с хлебом: урожая пшеницы с лихвой хватит для потребностей ДНР
«Русские идут!»: переселенцы из Донбасса лишают работы эстонцев