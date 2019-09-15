Погода в Луганске в воскресенье 15 сентября: солнечно и тепло

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-15T08:04:47+03:00

Днем луганчан ждет до +23 и без осадков

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Температура воздуха в ЛНР 15 сентября будет колебаться от плюс 7 градусов ночью до 23 градусов тепла днем.

- С 21.00 14 сентября до 21.00 15 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 18-20 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU