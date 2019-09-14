В Дзержинске арестовали серийного вора

СЕГОДНЯ 20:48 2019-09-14T20:48:19+03:00

Заявления на вора-серийника поступали в течение двух лет в Артемовском РОВД МВД ЛНР. Фото: mvdlnr.ru

Преступника не могли поймать на протяжении двух лет

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В течение двух лет полиция пыталась выйти на след вора-серийника, который промышлял на территории Артемовска и Луганска. И вот в конце августа им, наконец, удалось задержать злоумышленника. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР

Преступник и дальше мог находиться на свободе, если бы его не заметил внимательный житель Дзержинска.

— В Артемовский районный отдел внутренних дел поступило заявление о том, что в поселке Дзержинский города Луганска, в недостроенный дом проникло неизвестное лицо, — рассказала сотрудник Артемовского РОВД МВД Вера Колесниченко — По «горячим следам» сотрудниками районного отдела был задержан гражданин 1983-го года рождения.

После задержания вор признался, что в течение этих двух лет он успел 11 раз не попасться сотрудникам полиции. Действовал преступник тихо. Он выбирал место преступления, затаивался и когда хозяева квартиры уходили в другую комнату. Тогда он забирался в помещение и забирал кошельки и ценные вещи.

— В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям, — добавили в пресс-службе МВД ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU