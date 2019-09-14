2019-09-14T16:13:01+03:00
Политика

ОБСЕ недосчиталась в местах хранения 40 единиц техники ВСУ

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: forum.pravda.com.uaФото: forum.pravda.com.ua
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали отсутствие 40 единиц техники вооруженных формирований Украины в местах отвода и хранения отведенного тяжелого вооружения.

- 12 сентября в подконтрольной киевским формированиям части Луганской области представители мониторинговой миссии зафиксировали отсутствие 40 самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», а также буксируемых гаубиц Д-30 в местах отвода техники и вооружения, - сказал он.

Военное руководство делает вид, что не знают о местоположении пропавшей техники.

- Для поиска отсутствующего вооружения в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» спланирована работа представителей администрации президента Украины, - сказал Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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