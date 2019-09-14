В Горловке разыскивают двоих убийц и одного драчуна
Калининский районный отдел полиции в Горловке разыскивает троих преступников. Ориентировки разместили на сайте министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.
Правоохранители разыскивают двоих убийц и одного драчуна.
Никуленко Елену и Иванова Ивана ищут за совершенные убийства.
Фото: МВД ДНР
- Калининским районным отделом горловского управления министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики по подозрению в совершении преступлений, предусмотренного частью первой статьи 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство) разыскиваются жители Горловки Никуленко Елена Леонидовна, 1986 года рождения и Иванов Иван Валерьевич, 1985 года рождения, - говорится в ориентировке правоохранителей.
Фото: МВД ДНР
Горловчанина Артема Гизаровича Габдуллина, 1986 года рождения, полиция разыскивает за причинение легкого вреда здоровья.
Фото: Фото: МВД ДНР
ИСТОЧНИК KP.RU