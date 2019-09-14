2019-09-14T18:06:41+03:00
Происшествия

В Горловке разыскивают двоих убийц и одного драчуна

Преступления были совершены в Калининском районе города
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: uaomos.newsФото: uaomos.news
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Калининский районный отдел полиции в Горловке разыскивает троих преступников. Ориентировки разместили на сайте министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Правоохранители разыскивают двоих убийц и одного драчуна.

Никуленко Елену и Иванова Ивана ищут за совершенные убийства.

Фото: МВД ДНР

Фото: МВД ДНР

- Калининским районным отделом горловского управления министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики по подозрению в совершении преступлений, предусмотренного частью первой статьи 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство) разыскиваются жители Горловки Никуленко Елена Леонидовна, 1986 года рождения и Иванов Иван Валерьевич, 1985 года рождения, - говорится в ориентировке правоохранителей.

Фото: МВД ДНР

Фото: МВД ДНР

Горловчанина Артема Гизаровича Габдуллина, 1986 года рождения, полиция разыскивает за причинение легкого вреда здоровья.

Фото: Фото: МВД ДНР

Фото: Фото: МВД ДНР

ИСТОЧНИК KP.RU

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