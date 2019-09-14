2019-09-14T13:19:18+03:00
Политика

ВСУ целенаправленно разбомбили пять жилых домов в Широкой Балке

При обстреле применялись минометы калибром 82 миллиметра и БМП
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Иван ПриходькоФото: Иван Приходько
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что в результате обстрела вооруженными формированиями Украины повреждены жилые дома в поселке Широкая Балка.

- 13 сентября в 19.13 украинские боевики открыли огонь со стороны Новгородского в направлении Широкой Балки с применением минометов калибром 82 миллиметра, а также БМП-1, - сообщили в командовании Республики.

В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам: ул. Плотинная, 15 (прямое попадание); ул. Плотинная, 17 (прямое попадание); ул. Плотинная, 19 (прямое попадание); ул. Плотинная, 31/2 (прямое попадание); ул. Плотинная, 118 (прямое попадание.

Уточняется также, что жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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