ВСУ целенаправленно разбомбили пять жилых домов в Широкой Балке
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что в результате обстрела вооруженными формированиями Украины повреждены жилые дома в поселке Широкая Балка.
- 13 сентября в 19.13 украинские боевики открыли огонь со стороны Новгородского в направлении Широкой Балки с применением минометов калибром 82 миллиметра, а также БМП-1, - сообщили в командовании Республики.
В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам: ул. Плотинная, 15 (прямое попадание); ул. Плотинная, 17 (прямое попадание); ул. Плотинная, 19 (прямое попадание); ул. Плотинная, 31/2 (прямое попадание); ул. Плотинная, 118 (прямое попадание.
Уточняется также, что жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU