Ремонт моста в Станице Луганской: ЛНР положила асфальт и строят автобусную остановку
Луганская Народная Республика выполняет свои обязательства – ремонт моста в Станице Луганской идет полным ходом.
- Со стороны ЛНР дорожники выполнили все подготовительные работы и завершили ямочный ремонт от разлома до моста у Станицы Луганской, - сообщили в эфире телеканала «Луганск 24».
ЛНР продолжает восстановление. Фото: газета «Республика»
Теперь работники готовятся положить асфальт и на автобусной остановке. Кроме этого - восстанавливают металлическую арку.
- Со стороны Украины всё ещё не предоставили детальный проект восстановления разрушенного пролёта, - рассказали в ЛНР.
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сказала, что остаётся вопрос о ширине восстанавливаемого пролёта
– Было предоставлено техническое решение, но в рамках этого решения остаётся вопрос о ширине восстанавливаемого пролёта. Мы до сегодняшнего дня не владеем этой ситуацией, – отметила Кобцева.
ИСТОЧНИК KP.RU