2019-09-14T20:03:35+03:00
Политика

Ремонт моста в Станице Луганской: ЛНР положила асфальт и строят автобусную остановку

Со стороны Украины все еще не предоставили детальный проект ремонта моста в Станице Луганской
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: газета «Республика»Фото: газета «Республика»
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Луганская Народная Республика выполняет свои обязательства – ремонт моста в Станице Луганской идет полным ходом.

- Со стороны ЛНР дорожники выполнили все подготовительные работы и завершили ямочный ремонт от разлома до моста у Станицы Луганской, - сообщили в эфире телеканала «Луганск 24».

ЛНР продолжает восстановление. Фото: газета «Республика»

ЛНР продолжает восстановление. Фото: газета «Республика»

Теперь работники готовятся положить асфальт и на автобусной остановке. Кроме этого - восстанавливают металлическую арку.

- Со стороны Украины всё ещё не предоставили детальный проект восстановления разрушенного пролёта, - рассказали в ЛНР.

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева сказала, что остаётся вопрос о ширине восстанавливаемого пролёта

– Было предоставлено техническое решение, но в рамках этого решения остаётся вопрос о ширине восстанавливаемого пролёта. Мы до сегодняшнего дня не владеем этой ситуацией, – отметила Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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