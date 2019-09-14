2019-09-14T11:16:12+03:00
Политика

Глава ЛНР обратился к руководству Украины: хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США

Леонид Пасечник обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю от незалежной в контактной группе Леониду Кучме и всему остальному руководству Украины
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: Фото: novorosinform.orgФото: Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

- Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? – задает вопросы Глава ЛНР.

Пасечник предложил разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови.

- Или в мировой истории вы не нашли подобного примера? – интересуется руководитель Республики.

Глава ЛНР отметил, что во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться Республики не намерены.

- Хотите мира - выполняйте волю наших людей, выполняйте «Минск». Хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще, - отметил Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24