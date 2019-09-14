Глава ЛНР обратился к руководству Украины: хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-14T11:16:12+03:00

Леонид Пасечник обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю от незалежной в контактной группе Леониду Кучме и всему остальному руководству Украины

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- Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? – задает вопросы Глава ЛНР.

Пасечник предложил разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови.

- Или в мировой истории вы не нашли подобного примера? – интересуется руководитель Республики.

Глава ЛНР отметил, что во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться Республики не намерены.

- Хотите мира - выполняйте волю наших людей, выполняйте «Минск». Хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами, а не с США или кем-то еще, - отметил Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU