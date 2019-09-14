Леонид Пасечник - Владимиру Зеленскому: позиция ЛНР и ДНР неизменна
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю от незалежной в контактной группе Леониду Кучме и всему остальному руководству Украины.
- Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? Как насчет разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови? Или в мировой истории вы не нашли подобного примера? – задает вопросы Пасечник.
Глава ЛНР отметил, что во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться Республики не намерены.
ИСТОЧНИК KP.RU