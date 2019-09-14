2019-09-14T11:09:21+03:00
Политика

Леонид Пасечник - Владимиру Зеленскому: позиция ЛНР и ДНР неизменна

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к Зеленскому, Кучме и всему остальному руководству Украины
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: glava-lnr.infoФото: glava-lnr.info
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю от незалежной в контактной группе Леониду Кучме и всему остальному руководству Украины.

- Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик ВСУ, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей? Как насчет разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови? Или в мировой истории вы не нашли подобного примера? – задает вопросы Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что во избежание дальнейших спекуляций и недоразумений: позиция ЛНР и ДНР неизменна, и торговаться Республики не намерены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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