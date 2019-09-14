2019-09-14T12:05:36+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли ЛНР из гранатометов и БМП

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: narodna-pravda.uaФото: narodna-pravda.ua
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Лозовое и Золотое-5, - сказали в ведомстве.

Огонь велся из орудия боевой машины пехоты БМП-1, противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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