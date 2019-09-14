2019-09-14T10:25:22+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ поврежден дом в Коминтерново

Украинские военные открыли огонь по поселку в 8.00
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: versiya.infoФото: versiya.info
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Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы населенных пунктов республик Донбасса. Сегодня в 8.00 армия незалежной открыла огонь по поселку Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела зафиксировано повреждение внешней стены жилого дома по адресу ул. Ахматовой, д. 42. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Более подробная информация уточняется, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Стрельба велась со стороны населенного пункта Талаковка. Для обстрела поселка применялись минометы калибром 120 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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