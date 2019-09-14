В результате обстрела ВСУ поврежден дом в Коминтерново
Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы населенных пунктов республик Донбасса. Сегодня в 8.00 армия незалежной открыла огонь по поселку Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики.
- В результате обстрела зафиксировано повреждение внешней стены жилого дома по адресу ул. Ахматовой, д. 42. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Более подробная информация уточняется, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Стрельба велась со стороны населенного пункта Талаковка. Для обстрела поселка применялись минометы калибром 120 миллиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU