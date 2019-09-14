Журналисты из Канады, США и Австралии приедут в ЛНР
В 2020 году в ЛНР планируют приехать известные иностранные журналисты из Канады, США и Австралии. Об этом 13 сентября сообщил председатель республиканской организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Андрей Кочетов.
Андрей Кочетов, в качестве представителя ЛНР, побывал на третьем Международном профсоюзном форуме в Дамаске. Там ему удалось пообщаться с иностранными журналистами, которых интересует тема Донбасса, и пригласил их в гости в Луганскую Народную Республику.
— В частности, на форум в Дамаск приехали канадский публицист, автор книги «Голоса из Сирии» Марк Талиано, австралийский журналист Тим Андерсон, известный журналист из США Макс Блюменталь. У меня была возможность пообщаться с ними. Их очень интересует тема Донбасса, они неоднократно говорили, что об этом надо писать и говорить во всеуслышание, — рассказал Андрей Кочетов. — Я пригласил этих журналистов приехать к нам, и все трое согласились. Понятно, что это будет уже в следующем году. Но главное, что эти контакты уже завязаны.
В следующем году журналисты побывают в ЛНР и своими глазами смогут увидеть за что ведут борьбу жители Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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