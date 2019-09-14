2019-09-14T10:00:29+03:00
Политика

Журналисты из Канады, США и Австралии приедут в ЛНР

Их поездка назначена на 2020 год
Екатерина Сорока
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То, что журналисты увидят в Донбассе, может отличаться от того, что показывают европейские и американские СМИ. Фото: ukrinform.ruТо, что журналисты увидят в Донбассе, может отличаться от того, что показывают европейские и американские СМИ. Фото: ukrinform.ru
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В 2020 году в ЛНР планируют приехать известные иностранные журналисты из Канады, США и Австралии. Об этом 13 сентября сообщил председатель республиканской организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Андрей Кочетов.

Андрей Кочетов, в качестве представителя ЛНР, побывал на третьем Международном профсоюзном форуме в Дамаске. Там ему удалось пообщаться с иностранными журналистами, которых интересует тема Донбасса, и пригласил их в гости в Луганскую Народную Республику.

— В частности, на форум в Дамаск приехали канадский публицист, автор книги «Голоса из Сирии» Марк Талиано, австралийский журналист Тим Андерсон, известный журналист из США Макс Блюменталь. У меня была возможность пообщаться с ними. Их очень интересует тема Донбасса, они неоднократно говорили, что об этом надо писать и говорить во всеуслышание, — рассказал Андрей Кочетов. — Я пригласил этих журналистов приехать к нам, и все трое согласились. Понятно, что это будет уже в следующем году. Но главное, что эти контакты уже завязаны.

В следующем году журналисты побывают в ЛНР и своими глазами смогут увидеть за что ведут борьбу жители Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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