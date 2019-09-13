2019-09-13T21:05:37+03:00
Политика

Украинский подполковник продавал неофашистам Западной Европы оружие из Донбасса

СБУ задержала сотрудника Службы внешней разведки за торговлю оружием
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Оружие из подразделений на передовой оборотистый подполковник переправлял в Западную Европу – в преступной цепочке он был лишь исполнителем. Фото: weaponland.ruОружие из подразделений на передовой оборотистый подполковник переправлял в Западную Европу – в преступной цепочке он был лишь исполнителем. Фото: weaponland.ru
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Война в Донбассе давно стала источником сверхдоходов для украинских силовиков. Один из способов нажиться – торговля оружием. Причем частенько этим бизнесом занимаются как раз те, кто должен пресекать подобные преступные операции.

- Более того, идет настоящая война за сферы влияния и каналы контрабанды оружием между силовыми ведомствами, - рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

На прошедшей неделе сотрудники СБУ в Северодонецке задержали подполковника Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Саломатина. В его автомобиле обнаружили 40 гранат Ф-1, пять снайперских винтовок (Драгунова) СВД, 10 автоматов АКС-74, три гранатомета РПГ-26, три тысячи патронов.

- Сотрудники СБУ выяснили, что Саломатин уже не первый год использовал свои связи и служебное положение для скупки у подразделений ВСУ в зоне операции объединенных сил (ООС) оружия и боеприпасов с последующей их поставкой неофашистским организациям в Центральной и Западной Европе, - сообщил Филипоненко.

Как водится, в отношении подполковника возбудили уголовное дело. Но далее выясняется самое интересное. Оказывается операция была проведена СБУ с целью устранения конкурентов из СВРУ и сохранения своего влияния в зоне ООС

- По данным нашего источника, сотрудники СБУ с начала конфликта контролировали каналы контрабанды оружия и боеприпасов и дальнейшую поставку украинским организованным преступным группировкам, - проинформировал Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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