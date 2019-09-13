Ошибочно включил насос: электрослесарь шахты в Донбассе угробил 19-летнего коллегу
Трагедия в шахтоуправлении «Покровское» случилась 5 октября прошлого года. 24-летний подземный электрослесарь вместе с напарником работы занимались откачкой воды из водосборника. Горняк по ошибке включил насосно-силовую установку, на которой в тот момент его коллега проводил ремонтные работы. В результате 19-летний парень получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Также сообщили, что Красноармейская прокуратура завершила расследование этого дела и направила в суд обвинительный акт в отношении электрослесаря шахтоуправления «Покровское», чьи действия привели к гибели его коллеги. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU