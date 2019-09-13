2019-09-13T19:04:01+03:00
Политика

Будем с хлебом: урожая пшеницы с лихвой хватит для потребностей ДНР

В этом году дефицита зерна не будет
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В этом году пшеницы собрано больше, чем надо для потребностей РеспубликиВ этом году пшеницы собрано больше, чем надо для потребностей Республики
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Дончанам запомнилась осень и начало зимы прошлого года. Тогда, наверное, многие впервые услышали такое понятие, как продовольственная безопасность. Мало того, что был неурожай пшеницы. Так еще немалую часть ее вывезли из Республики. В итоге выросла цена не только на хлеб, но и на мясо, крупы, другие продукты. Горожане невольно вспомнили старую поговорку: «Хлеб всему голова».

В этом году прошлогодних проблем в ДНР не ожидается. Министр агропромышленной политики и продовольствия Республики Артем Крамаренко сегодня сообщил, что урожай зерновых культур, собранный в хозяйствах ДНР, полностью покрыл потребности Республики в пшенице.

Всего собрано 322 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. Из них 247 тысяч тонн – пшеница. А потребность ДНР в пшенице составляет 244 тысячи тонн.

- Урожай 2019 года на 46% превысил прошлогодние показатели. Чтобы не допустить дефицита зерна, как это случилось летом 2018-го, Правительством ДНР запрещен вывоз пшеницы за пределы Республики до конца текущего года, - отметил министр.

Селяне уже начали осеннюю посевную кампанию. Они рассчитывают засеять порядка 97 тысяч гектаров площадей озимыми культурами. Это на 2% больше прошлогоднего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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