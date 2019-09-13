«Русские идут!»: переселенцы из Донбасса лишают работы эстонцев

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-13T18:33:55+03:00

Русские с востока Украины приезжают в Таллинн не для того, чтобы любоваться красотами древнего города. Фото: yandex.fr/images

По этой причине глава МВД Эстонии выступил за отмену безвиза для украинцев

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Тихая Эстония сейчас переживает нашествие «русских с востока Украины». В основном это переселенцы из Донбасса, которые воспользовались безвизовым режимом, установленным Евросоюзом для владельцев украинских биометрических загранпаспортов. И все бы ничего, но эти украинцы «отбирают работу» у эстонцев. Труд мигрантов оценивается дешевле, из-за чего падает уровень зарплат для местного населения.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, который хорошо знает реальную картину, предложил отменить безвиз для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию. Об этом сообщает эстонское издание ERR. Глава МВД даже назвал ситуацию «троянским конем», а украинцев «гомо-советикусами».

- Троянским конем - потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильно, и оно продолжает усиливаться, - заявил Хельме.

Его коллега по правительству министр иностранных дел Урмас Рейнсалу иного мнения. Он отметил, что решение обеспечить Украине безвиз было политическим решением Евросоюза, и отказ от него не соответствует интересам Эстонии в поддержке интеграции Украины в Евросоюз.

Так что придется господину Хельме и дальше терпеть «троянских коней» - русских с востока Украины. Глядишь, со временем Эстония станет вторым Донбассом. Ведь большая часть работоспособного населения этого прибалтийского государства уже уехала в более развитые страны Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU