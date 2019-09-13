Иван Приходько: двое деток из Горловки чудом остались живы после взрыва украинской мины
Сегодня около семи часов утра украинская армия обстреляла Горловку из 82-миллиметровых минометов. Всего со стороны поселка Жованка прилетело пять мин. Они взорвались в жилых кварталах Никитовки и Бессарабки. Также ВФУ били из крупнокалиберных пулеметов. Итог обстрела – четыре дома получили повреждения.
- Бессарабка: улица Якуба Колоса 41, 43, 45 – в эти дома попали разрывные пули, - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. -Повреждены ограждение, водопроводная труба, остекление, а также стена хозяйственной постройки. Без пострадавших.
В Никитовке в доме по переулку Челюскина, 23 в результате разрыва мины были повреждены стены и кровля дома.
- Случайно в доме в это время не было двух малолетних деток, - отметил мэр многострадального города и выложил фото комнаты, где живут дети.
ИСТОЧНИК KP.RU