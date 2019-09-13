2019-09-13T13:46:35+03:00
Политика

Иван Приходько: двое деток из Горловки чудом остались живы после взрыва украинской мины

Глава администрации города сообщил о последствиях утреннего обстрела
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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От взрыва мины пострадала комната в доме, где по чистой случайности отсутствовали двое детишек. Фото: @Prikhodko1970От взрыва мины пострадала комната в доме, где по чистой случайности отсутствовали двое детишек. Фото: @Prikhodko1970
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Сегодня около семи часов утра украинская армия обстреляла Горловку из 82-миллиметровых минометов. Всего со стороны поселка Жованка прилетело пять мин. Они взорвались в жилых кварталах Никитовки и Бессарабки. Также ВФУ били из крупнокалиберных пулеметов. Итог обстрела – четыре дома получили повреждения.

- Бессарабка: улица Якуба Колоса 41, 43, 45 – в эти дома попали разрывные пули, - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. -Повреждены ограждение, водопроводная труба, остекление, а также стена хозяйственной постройки. Без пострадавших.

В Никитовке в доме по переулку Челюскина, 23 в результате разрыва мины были повреждены стены и кровля дома.

- Случайно в доме в это время не было двух малолетних деток, - отметил мэр многострадального города и выложил фото комнаты, где живут дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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