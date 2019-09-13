Погода на день в Донецке: 13 сентября будет ясно и тепло, до +27 градусов
В пятницу, 13 сентября, в Донецке и Донецкой Народной Республике погода будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Утром синоптики прогнозируют от +9 до +19 градусов. Днем ожидается 26 — 27 градусов выше нуля. Вечером ожидается +24... +18.
В течение суток ветер будет дуть в различных направлениях – то с севера, то с востока. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.
Народный прогноз погоды: 13 сентября почитается память святого Киприана, епископа Карфагенского. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды — будет дождь. С этого времени на огородах начинали убирать корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.
ИСТОЧНИК KP.RU