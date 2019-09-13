Погода на день в Донецке: 13 сентября будет ясно и тепло, до +27 градусов

СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-13T07:15:23+03:00

Почти весь день над Донецком будет безоблачное небо Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть несильный восточный ветер – до 4 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 13 сентября, в Донецке и Донецкой Народной Республике погода будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.

Утром синоптики прогнозируют от +9 до +19 градусов. Днем ожидается 26 — 27 градусов выше нуля. Вечером ожидается +24... +18.

В течение суток ветер будет дуть в различных направлениях – то с севера, то с востока. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

Народный прогноз погоды: 13 сентября почитается память святого Киприана, епископа Карфагенского. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды — будет дождь. С этого времени на огородах начинали убирать корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.

ИСТОЧНИК KP.RU