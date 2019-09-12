2019-09-12T14:07:36+03:00
Общество

В ЛНР задержали ГАИшников-взяточников

Сотрудники ГАИ брали взятки и фабриковали «липовые» протоколы
Ольга ГОРДО
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Сотрудники ГАИ задержаны за подлоги и взятки. Фото: lnr.mediaСотрудники ГАИ задержаны за подлоги и взятки. Фото: lnr.media
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Сотрудники ГАИ из Стаханова привлечены к уголовной ответственности за получение взятки и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

- В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудники ОГИБДД Стахановского ГУВД МВД ЛНР получили взятку в сумме 14 тысяч рублей от гражданина «Ч» за непривлечение последнего к административной ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, после чего были задержаны с поличным, — говорится в сообщении.

Кроме того, задержанные ГАИшники за взятку составляли «липовые» протоколы, по которым человек совершивший правонарушение, получал менее строгое наказание. Также сотрудники ГИБДД составляли подложные постановления за нарушения правил дорожного движения, тем самым незаконно привлекая их к административной ответственности за несовершаемые ими проступки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении задержанных и направили его в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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