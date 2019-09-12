Двое нетрезвых луганчан взорвали гранату. Один человек погиб, второй ранен

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-12T12:12:04+03:00

Во время отдыха на даче, двое луганчан взорвали гранату. В результате один человек погиб, второй получил ранения

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На одной из дач в прифронтовом поселке Лозовский-1 Славяносербского района ЛНР взорвалась граната в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Взрыв произошел во время распития спиртных напитков на даче, где погибший выдернул чеку из гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- 11 сентября в 19.40 в службу 101 Славяносербского района поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что ориентировочно с 19.00 до 19.30 в поселке Лозовский-1 на гранате подорвался 46-летний мужчина. С диагнозом "множественные травмы живота, травматическая ампутация левого локтевого сустава, открытая челюстно-лицевая травма" госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, где в тот же день скончался от полученных ран", - сообщили в Министерстве.

При расследовании происшествия сотрудники Славяносербского РОВД МВД выяснили, что погибший был жителем Алчевска, приехал в поселок на дачу. В ходе распития спиртных напитков с 52-летним соседом он достал гранату РГО ручная граната оборонительная) и выдернул чеку, после чего произошел взрыв. Скорую помощь вызвала соседка.

- Несмотря на то, что сосед погибшего тоже пострадал, он решил, что с проблемой справится своими силами, обработав раны зеленкой. Однако в три часа ночи вынужден был обратиться за помощью к медикам. С диагнозом "минно-взрывная травма, рваные раны левой ягодицы, правой голени, множественные раны спины, верхних конечностей" доставлен в хирургическое отделение районной больницы. В данный момент состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет, - добавили в ведомстве.

МЧС ЛНР обращается к гражданам Республики с призывом: обнаружив подозрительный предмет, похожий на боеприпас, не приближайтесь к нему.

Запрещается:

- сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы;

- собирать, хранить боеприпасы, пытаться их разобрать, нагревать, ударять по ним;

- изготавливать из снарядов предметы быта;

- использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещения;

- собирать и сдавать боеприпасы в металлолом.

В случае обнаружения взрывоопасных (подозрительных) предметов необходимо сообщить по телефону 101 (МЧС) или 102 (МВД).

ИСТОЧНИК KP.RU