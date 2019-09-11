В ДНР развенчали фейк украинских пропагандистов о недействительности паспортов РФ, полученных по упрощенной схеме

СЕГОДНЯ 21:33 2019-09-11T21:35:13+03:00

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Число жителей ДНР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, составило 15 800. Об этом сегодня Донецкому агентству новостей сообщили в миграционной службе министерства внутренних дел Республики.

- В упрощенном порядке паспорта Российской Федерации получили 15 800 жителей ДНР, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент документы на получение гражданства подали 36 695 человек. Прием документов ведется с 7 мая.

Первые паспорта гражданина РФ жителями Республики были получены 14 июня. Выдача документов производится на территории Ростовской области.

Информация, распространяемая сотрудниками СБУ, о том, что российские паспорта, полученные жителями Донбасса по упрощенной схеме и, не имеющие регистрации являются недействительными, а их владельцев задерживают на российской границе — не соответствует действительности. Об этом заявил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, передает «Русская весна».

- Пошла волна, разгоняемая сбушными тролями и их полезными идиотами о том, что полученные согласно апрельскому Указу Президента РФ российские паспорта без регистрации недействительны, и их владельцев задерживают на границе России и не пропускают, - сказал он. - Полученные российские паспорта по апрельскому Указу не нуждаются в регистрации. Вы априори имеете в этом случае двойное гражданство, регистрацию в другом государстве и не обязаны об этом уведомлять. После получения паспорта и въезда после этого в ДНР — российские пограничники вводят ваши документы в базу и при последующем проезде через границу видят, когда и как вы их получили. Я лично с паспортом РФ без регистрации четыре раза пересекал границу и мне задавали только один вопрос — почему у вас новый паспорт. Получив ответ, что я его получил по особому Указу и постоянно проживаю в Донецке, — никаких вопросов больше не задавалось.

ИСТОЧНИК KP.RU