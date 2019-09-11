2019-09-11T17:45:52+03:00
Происшествия

На выезде из Марьинки гигантский тризуб убил двух человек

Из-за падения гигантского тризуба, вспыхнуло авто, два человека погибли [фото]
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Упавший герб Украины стал причиной смерти двух человек. Фото: http://donbasstoday.ru/Упавший герб Украины стал причиной смерти двух человек. Фото: http://donbasstoday.ru/
Изменить размер текста:

Трагический случай произошел десятого сентября на выезде из подконтрольной Киеву Марьинки. Об этом сообщает госслуба по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия загорелась легковая машина.

- К сожалению, в результате пожара погибли два человека, находившиеся в автомобиле, — сказано в сообщении госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Приехавшие на место трагедии спасатели, в течение час не могли справится с огнем. Пожар удалось ликвидировать до часа ночи.

Как выяснилось позже, причиной жуткого дорожно-транспортного происшествия стал огромный украинский герб, - тризуб. Герб установили недавно на выезде из города. По фото удалось установить подробности. На месте чрезвычайного происшествия — обугленные части авто и заваленный герб - тризуб, в который, скорее всего, и влетел автомобиль.

Из-за неправильной установки массивного сооружения погибло два человека. Фото: http://donbasstoday.ru/

Из-за неправильной установки массивного сооружения погибло два человека. Фото: http://donbasstoday.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина целенаправленно стреляла по сотрудникам МЧС, препятствуя тушению пожара
По времени как на автобусе: в Минтранспорте ДНР разрабатывают прямые ж/д рейсы в РФ
Не понос, так золотуха: антисанитария косит украинских боевиков
Стали известны имена военных преступников Украины, уничтоживших село Розы
Почем зрелища для народа: российские артисты выступают в Донбассе бесплатно
Украина минирует подступы к селу Петровское
Хронки хлебного перемирия: только за сутки по Республике выпущено свыше 120 снарядов со стороны украинских боевиков
Украинскими боевиками уничтожен дом в Зайцево
Погода в Луганске 11 сентября: до +28 и без осадков
Погода в Донецке сегодня: лето задержалось и дарит дончанам свое тепло
«Ухаживал как за картошкой»: В Дебальцево пенсионер выращивал коноплю
Уходя из зоны «ООС» украинские солдаты обстреляли Логвиново