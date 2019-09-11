На выезде из Марьинки гигантский тризуб убил двух человек

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-11T17:45:52+03:00

Упавший герб Украины стал причиной смерти двух человек. Фото: http://donbasstoday.ru/

Изменить размер текста: A A

Трагический случай произошел десятого сентября на выезде из подконтрольной Киеву Марьинки. Об этом сообщает госслуба по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия загорелась легковая машина.

- К сожалению, в результате пожара погибли два человека, находившиеся в автомобиле, — сказано в сообщении госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Приехавшие на место трагедии спасатели, в течение час не могли справится с огнем. Пожар удалось ликвидировать до часа ночи.

Как выяснилось позже, причиной жуткого дорожно-транспортного происшествия стал огромный украинский герб, - тризуб. Герб установили недавно на выезде из города. По фото удалось установить подробности. На месте чрезвычайного происшествия — обугленные части авто и заваленный герб - тризуб, в который, скорее всего, и влетел автомобиль.

Из-за неправильной установки массивного сооружения погибло два человека. Фото: http://donbasstoday.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU